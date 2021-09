Jesus: "Aquisição de Lázaro? Dá-nos todas as garantias por jogar em duas posições"

Técnico do Benfica justificou, em projeção ao duelo com o Santa Clara, da quinta jornada da Liga Bwin, a aquisição do lateral austríaco pela polivalência e conhecimento do sistema tático

Utilidade de Lázaro: "Tem uma vantagem porque faz a posição de lateral direito e esquerdo. Numa estrutura de três centrais, ainda faz melhor. Dá-nos a garantia de poder jogar em duas posições. Tem valor, experiência, jogou em duas equipas, Bayer Leverkusen e Inter, com uma estrutura de três defesas, por isso conhece os caminhos a defender e a atacar. Dá-nos todas as garantias e foi por aí que pensamos nele."