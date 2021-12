Jesus apresenta um onze cheio de novidades e com estreia absoluta

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Confira os onzes iniciais de Benfica e Covilhã, jogo do Grupo A da Taça da Liga com início às 19h00.

Tal como esperado, Jorge Jesus faz várias mudanças no onze inicial do Benfica para a partida com o Covilhã, da fase de grupos da Taça da Liga. Destaque para a defesa, onde Ferro, Morato e Tomás Araújo surgem como novidades. O último, de 19 anos, faz mesmo a estreia absoluta na principal equipa das águias.

Refira-se ainda que Ferro faz apenas o segundo jogo da época, depois de ter sido opção frente ao Trofense, para a Taça de Portugal, a 16 de outubro passado.

Onze do Benfica: Helton Leite; Tomás Araújo, Ferro e Morato; Everton, Meïté, Taarabt e Gil Dias; Pizzi, Seferovic e Gonçalo Ramos.

Suplentes: Svilar, Gilberto, Lázaro, André Almeida, Rafa, Paulo Bernardo, Gedson, Darwin Núñez e Yaremchuk

Onze do Covilhã: Léo Navacchio; Jean Felipe, Jaime Simões e Héliton; Arnold, Gilberto, Tembeng, Sena e David Santos; Jô e Devid Silva.

Suplentes: Igor Araújo, André Almeida, Tiago Moreira, Lucas Barros, Jorge Vilela, Felipe Dini, Teague, Cornélio e Ahmed