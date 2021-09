Jesus após o Benfica-Barcelona: "Pelas minhas contas íamos sofrer um golo"

Benfica's Portuguese coach Jorge Jesus reacts after the UEFA Champions League first round group E footbal match between Benfica and Barcelona at the Luz stadium in Lisbon on September 29, 2021. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, ao Eleven, após a vitória diante do Barcelona (3-0), no estádio da Luz, pela segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O que aconteceu: "Aconteceu que jogaram duas grandes equipas. O Benfica tem estado num momento muito bom, confiante. Sabíamos que iríamos defrontar um grande adversário, com grandes jogadores e tínhamos que estar num nível do valor que é o Benfica. Taticamente tínhamos estar muito fortes e a equipa durante o jogo foi gerindo os momentos. Algumas vezes, com mais posse para o Barcelona, que a tenho a ideia que sempre foi uma equipa de qualidade no ataque e posicional. É importante para nós que o último passe deles não agredisse à nossa equipa. Defensivamente trabalhámos isso durante a semana e depois a equipa esteve muito forte a sair e fizemos três golos. Na primeira, acabámos com um um jogador a mais e isso ajudou. Depois, o Piqué também poderia ser expulso. É importante destacar duas coisas: a primeira, a vitória do Benfica. Depois, o apoio dos adeptos.

Marcar dois golos ao menos: "Nosso objetivo para ganhar esse jogo era marcar golos. Para ganhar ao Barcelona, eu acreditava assim, tínhamos que marcar mais de um golo. Pelas minhas contas, o Benfica ia sofrer um golo. A equipa esteve melhor ainda do que pensei defensivamente. Perceba, o Barcelona não teve nenhum remate à baliza, isso é um sinal da qualidade defensiva do Benfica".

Melhor do jogo: "Ainda não pensei. Se contabilizaram pelos golos, vão dizer que foi o Darwin. Mas, para mim, destacava mais a equipa, que foi muito forte. Tivemos muitos jogadores no melhor nível e é verdade que os três da frente sempre que tinham a bola mexeram com o jogo, mas também não sofremos golo. E temos que valorizar também a equipa defensivamente e não só o jogador que fez dois golos".