Jesus analisa integração de Yaremchuk e não esquece jovens da formação

Treinador do Benfica sublinha que "se os jogadores estão no plantel, então é porque são aposta".

Sobre a integração de Yaremchuk: "É um jogador que chegou há pouco tempo, que estava fora do contexto de treino, esteve de férias depois do Europeu. Está à procura de espaço, de tempo... Não há jogos particulares, há jogos a sério, de campeonato, de Champions... A pré-época dele será aí. É aí que temos de lançá-lo, é aí que terá de arranjar o seu espaço e condição física. Amanhã [sábado] vamos aproveitar um pouco desse tempo para lançá-lo."

Papel de jovens como Gedson, Jota e Florentino no plantel: "Todos os jogadores que fazem parte do plantel do Benfica são para ser aposta. Temos um plantel de 26 ou 27 jogadores e, como é natural, é mais difícil jogarem todos, haverá sempre uns que jogam mais do que outros. Mas fazem parte do plantel, o Gedson já jogou, os outros quase sempre estiveram dentro da convocatória da equipa. Serão escolhidos em função do que os jogos ditarem. Por isso é que estão no plantel."