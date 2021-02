Jesus, ainda uma dúvida e a qualidade da Liga Europa: "Se calhar..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica, em antevisão ao jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Arsenal, agendado para as 20h00 de amanhã, quinta-feira.

Gilberto: "Gil vai treinar, vamos ver as indicações que vai dar, se estiver clinicamente recuperado vai, porque fisicamente esteve três/quatro dias sem treinar."

Rafa pode jogar na ala direita com três centrais? ​​​​​​​ "É uma pergunta interessante. Se tivesse adaptação, se calhar seria o jogador ideal para essa posição, mas não temos trabalhado com essa ideia."

Arsenal e Benfica são ambos favoritos? "A partir desta eliminatória cada vez mais vai ser uma Champions. Vão aparecer adversários se calhar com mais capacidade do que algumas equipas que neste momento estão na Champions. Este adversário tem objetivos e nós queremos dividir esta eliminatória e acreditamos que temos capacidade."

Gestão dos avançados: "Tem a ver com adversário, jogar com Darwin e Seferovic não é a mesma coisa que Luca [Waldschmidt] e um dos outros dois. Luca é segundo avançado, como o Rafa, o Pedrinho... Tem a ver com como o adversário se posiciona. Tem a ver com estratégia, para dar mais mobilidade dentro da última linha do adversário. São momentos diferentes do jogo."