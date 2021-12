Jesus afasta saída do Benfica em caso de adeus à Champions: "Sejamos realistas..."

Jesus termina contrato com o Benfica no final da época

Declarações do treinador do Benfica, esta terça-feira, em antevisão ao duelo com Dínamo de Kiev, no qual joga a qualificação para os "oitavos" da Liga dos Campeões

Jogo decisivo para a continuidade no Benfica: "Pode trazer um êxito ao Benfica que, à partida, ninguém esperava [discutir a passagem aos oitavos]. O Benfica tem uma prova já garantida [Liga Europa]. Tentar disputar o acesso aos oitavos, num grupo com o Barcelona e o Bayern, era um objetivo em que acreditávamos desde o primeiro dia. O grande objetivo do Benfica foi conquistado: passar à fase de grupos da prova. Para hoje estarmos aqui a discutir a passagem aos oitavos."

Permanência no Benfica em caso de não apuramento: "É a mesma resposta. Está a colocar-se uma situação... Vamos ser realistas e perceber que se o Benfica passar será um marco muito importante. Há 18 anos que o Barcelona não está fora dos oitavos de final da Champions. Seria um marco de grande orgulho para mim e para os adeptos do Benfica."

Maior pressão/responsabilidade para vencer: "Temos que vencer para nos apurarmos. O importante é destacar e reforçar que estamos a falar da possibilidade de apuramento num grupo com Bayern e Barcelona."