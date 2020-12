Declarações do treinador do Benfica após a vitória por 2-0 em Barcelos, na jornada dez do campeonato.

Elogios: "Quero dar os parabéns à equipa do Benfica pela vitória e ao Gil Vicente pelo excelente relvado que tem, é com relvados destes que se pratica bom futebol ."

O jogo: "Criámos algumas oportunidades de golo e acabámos por não concretizar, o que faz com que o jogo fique dividido. O Gil Vicente defendeu bem, uma equipa bem organizada, como normalmente são as equipas deste treinador. Na segunda parte, com mais um, sabíamos que íamos criar mais oportunidades, apanhámos alguns sustos, porque na bola parada não se nota a diferença (mais um jogador). Conheço bem o Lucas (Mineiro) do Brasil. Foi só de bola parada que o Gil nos criou problemas. Na bola parada vai fazer muitas equipas sofrer aqui. Foi uma boa vitória, mais três pontos. A equipa andou alguns jogos a dar de avanço, deixámos os adversários marcar primeiro, hoje não. Depois do 2-0 controlámos como quisemos, não fizemos mais do que a nossa obrigação."

Rafa, Otamendi e Gabrel de fora: "Ficaram de fora como Chiquinho , Todibo, João Ferreira. Pelo mesmo motivo: tomo opções. Escolho 11 para jogar, há sempre seis ou sete que ficam de fora."

Supertaça com o FC Porto: "É verdade que e primeiro título da temporada, é verdade que as vitórias moralizam as equipas. A equipa do Benfica tem vindo a estar mais identificada com as ideias em termos defensivos e ofensivos. Isso hoje viu-se. 11 contra 11 foi uma equipa muito mais equilibrada do que em outros jogos. Achei a equipa do Gil Vicente muito bem organizada, faz um jogo agressivo e se não estiveres preparado podes ser surpreendido."