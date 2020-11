Jesus aborda rendimento de Everton e outros dois: "Ainda não estão no nível deles"

Na antevisão ao duelo com o Boavista, o treinador do Benfica elogiou a qualidade de Everton e outros dois reforços brasileiros, mas reconhece que ainda se encontram em processo de adaptação.

Everton foi um dos reforços sonantes do Benfica no último verão e, apesar de ser um dos indiscutíveis do onze de Jorge Jesus, o treinador reconhece que o internacional brasileiro ainda não atingiu o máximo das suas capacidades de águia ao peito.

Este domingo, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre os encarnados e o Boavista, no Bessa (segunda-feira, às 21h00), o treinador abordou o rendimento do "Cebolinha", apontando também aos processos de adaptação de outros dois reforços: Pedrinho e Gilberto.

" Everton tem características especiais, por isso é que fez sempre a diferença no Grémio e na seleção do Brasil. Está a dapatar-se, o futebol europeu é mais exigente em termos de conquista de espaço, sem ser individualmente. O Everton sente que há menos espaço aqui para poder jogar. Está a adaptar-se, como o Pedrinho, o Gilberto, ainda não atingiram o nível deles, mas têm muito talento", começou por referir Jesus, elogiando a qualidade do extremo:

"O Everton é um jogador de seleção e conhecemos mais dele. Agora tem uma componente que no Brasil não tinha tanto, no Grémio não defendia muito, o jogo não passava mutio por ele. No Benfica tem de ter outros movimentos defensivos, que o afastam um bocadinho do golo. Tem jogado os jogos todos, é um jogador que ainda não o tirei para poder dar alguma folga. Sabemos que o rendimento não está a nível 'top', mas é sempre alto", rematou Jorge Jesus.