Jesus aborda palavras de Conceição sobre o tempo de recuperação: "É o preço"

Treinador do Benfica comentou as palavras do técnico portista, que esta sexta-feira falou sobre o tempo de recuperação depois do jogo da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, na quarta-feira.

Palavras de Sérgio Conceição sobre tempo de recuperação: "As equipas que sonham com objetivos diferenciados, como é caso de FC Porto, Benfica e Sporting, que querem estar na Europa, têm de sofrer pelo sucesso. Nós treinadores sabemos que o espaço de três dias praticamente não dá para recuperar a equipa para o jogo seguinte, mas isso é o preço. Se queres estar numa equipa grande, tens de saber os objetivos quer, não é só o Benfica e o FC Porto que estão [normalmente] nas competições europeias]. Há mais grandes equipas que estão. Preferia agora jogar sábado com o Paços de Ferreira e passado três dias dizer "já estamos nos quartos de final da Liga Europa e não temos muito tempo para recuperar". Eu preferia estar nos quartos de final."