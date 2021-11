Jesus aborda João Mário e Radonjic: "É ele que vai para cima do Nuno Mendes..."

Jorge Jesus falou sobre o sérvio, que saiu lesionado do encontro com o Paços de Ferreira, e mostrou-se confiante quanto a uma recuperação de João Mário para o duelo da Champions em Barcelona.

Radonjic: "É um ala, na esquerda ou na direita. Poucas ações defensivas teve [frente ao Paços]. É ele que está na jogada da Sérvia contra Portugal. Foi um ala aberto, forte no um contra um. É ele que vai para cima do Nuno Mendes e do canto nasce o [segundo] golo da Sérvia. Como jogou em Portugal, não fez viagens e achei que o podia lançar no jogo. Não sei qual a gravidade da lesão dele."

João Mário: "Começou a treinar hoje [sexta-feira], ainda limitado. Os primeiros sinais são positivos, vamos ver amanhã [sábado]. Ainda temos três dias e poderá dar feedback para saber se posso contar com ele ou não [contra o Barcelona]. Mas acredito que sim."

Barcelona: "O Barcelona não vai surpreender, porque apesar de ser um treinador diferente, de certeza que o Xavi vai adotar o 4-3-3 em que esteve inserido nos tempos de jogador. Vai ser um ambiente mais favorável para eles depois desta mudança, e nós temos a consciência de que estamos a discutir o apuramento com o Barcelona, que é uma das equipas candidatas a ganhar a Champions. Isso para mim é motivo de orgulho, como é para os jogadores e para o Benfica. Podemos ficar fora, mas podemos ficar dentro e vamos tentar surpreender o Barcelona".