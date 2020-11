Declarações do treinador do Benfica após a derrota por 3-0 frente ao Boavista.

A pesada derrota: "Há sempre razões pela positiva ou negativa. Não fomos organizados defensivamente. Na primeira parte houve muitas faltas, pararam o jogo constantemente. Falhámos muitos passes, o que não é normal. Sofremos o primeiro golo, nunca estivemos a perder e ficámos carregados emocionalmente. Tentei mudar a equipa e não consegui. Substituições não melhoraram. Deve-se aos vários jogos feitos pela linha defensiva, notou-se a falta de velocidade. Perdemos, não interessa se por um, dois ou três, porque perdemos. O Boavista soube jogar com a nossa falta de qualidade".

Três centrais no Boavista: "É a primeira vez que eles jogaram com três centrais. Calculei. Todos o têm feito, mas nós não fomos uma equipa fresca, faltou-nos mobilidade para o ritmo do jogo. Não fomos uma equipa com bola organizada, não fomos uma equipa com capacidade para não perder a bola. Não conseguimos entrar no jogo. Devia ter mexido mais na equipa, notou-se a dificuldade e falta de velocidade".

Marcas: "Ninguém gosta de perder. As grandes equipas quando não ganham têm de saber dar a volta. Tivemos sete vitórias consecutivas. Temos jogo quinta-feira, não há tempo para recuperar e talvez tenhamos mexer mais na equipa".

Darwin no Barça? Não sei do que tem de verdade isso. Queria era comentar a vitória do Benfica hoje".