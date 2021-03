Jesus não foi à "flash", revela palavras do Braga e diz: "Não tenho nada a ver com os outros"

Treinador do Benfica após a vitória em Braga, por 2-0, no jogo que encerrou a 24ª jornada da Liga NOS.

Expulsão de Fransérgio: "Com um jogador a mais, as equipas sabem ganhar vantagem sobre isso, o Benfica soube, ganhou 2-0. O guarda-redes do Braga tirou três ou quatro golos ao Benfica, duas cabeçadas do Seferovic, uma bola isolada do Gri... É um bom guarda-redes. Vínhamos com intenção de vencer e agora é preparar o próximo jogo."

Motivo para não falar na entrevista rápida: "Não fui à flash interview porque achava que não havia condições para estar a falar, com o som da música ambiente do estádio. Pedimos para baixarem a música, para se poder comunicar. Disseram "ah mas os outros foram". Eu não tenho nada a ver com os outros, tenho a ver comigo. Já o tinha feito na Liga Europa, disse que eles punham o som mais baixo ou eu não falava. Tem de se respeitar a organização do jogo, a organização do jogo também tem de saber organizar para haver condições para comunicar."

Em busca do segundo lugar: "Jogo a jogo, passo a passo, agora já não estamos dependentes, ganhando hoje poderíamos ficar em terceiro, estamos a três pontos do segundo classificado, o nosso objetivo é conseguir chegar o mais rapidamente possível ao segundo lugar, quanto mais jornadas melhor, com mais vantagem vamos ficando em relação ao primeiro. Estamos a atravessar um bom momento, estamos a melhorar. É pena que [o campeonato] pare agora, duas semanas sem poder treinar novamente. É isso que justifica a nossa vitória, não deixou dúvidas, nem quando começou, 11 contra 11, nem quando acabou."

Elogios aos jogadores: "Parabéns aos jogadores, temos de continuar à procura do prejuízo, o mês de janeiro foi muito complicado, passo a passo estamos a recuperar."