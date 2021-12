Jesus à espera de dificuldades contra o Ajax: "Fez nove golos ao nosso rival"

Jorge Jesus, no Famalicão-Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica., à BTV, na antevisão ao jogo da Taça da Liga com o Covilhã, agendado para as 19h00 de quarta-feira.

Sorteio da Champions: "Para nós, é gratificante estar envolvido no sorteio dos oitavos da Champions. É um bom sinal, já não estávamos lá há alguns anos. Quanto ao adversário, já o conhecemos por defrontar o nosso rival [pertenceu ao grupo do Sporting]. Fez nove golos ao nosso rival o que mostra que é forte ofensivamente."

Orgulho: "É gratificante estarmos aqui. É um bom sinal para mim e para o Benfica. Há muito tempo que eu não chegava aos oitavos de final da Liga dos Campeões. É um momento que significa muito para todos. Agora há que aceitar o sorteio e jogar."