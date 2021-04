Jesus, a covid-19, o maior volume ofensivo fora da Luz e a situação de três jogadores

Treinador do Benfica projetou, esta sexta-feira, o duelo com o Santa Clara, relativo à 29.ª jornada da Liga NOS. Técnico relembrou o impacto do coronavírus na disputa do campeonato, o maior número de golos fora da Luz e a situação de Samaris, André Almeida e Jardel

Covid-19 retirou Benfica da luta: "Tenho a certeza que sim, mas não quero falar mais sobre isso. Não tenho dúvida de que estaríamos a disputar o título. Se não tivesse acontecido. No futebol, não há muitos ses. Isto não é como começa, mas como acaba. O Sporting e o FC Porto têm uma vantagem pontual que nos tira esperança, em especial após perder com o Gil Vicente em chegar o mais perto possível do primeiro lugar. Mas não tenho dúvidas do porquê de termos perdido estes pontos todos."

Mais golos fora de casa: "É uma estatística factual. Na prática, não encontramos o porquê de acontecer. Há sempre uma justificação e uma resposta para tentar perceber porquê. Nunca me debrucei sobre isso, mas agora digo que se calhar que as equipas anfitriãs jogam com o Benfica não tão fechadas, sendo diferente no Estádio da Luz. Aí, como é normal, as equipas trazem uma estratégia mais conservadora, fechada. Não o digo com sentido crítico."

Espaço para Samaris, André Almeida e Jardel na próxima época: "Desses, dois têm contrato na próxima época. O Jardel termina contrato. A questão só se põe com um. Há jogadores que não podem ser muito titulares durante uma época, mas podem ser muito importantes para uma equipa. Esses três são muito importantes para o equilíbrio e liderança do grupo. Mas não houve nenhuma conversa sobre o futuro deles no Benfica."