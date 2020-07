Herança de Jorge Jesus no Flamengo é pesada: várias conquistas e recordes batidos

Em menos de dois anos ao comando do clube carioca, o treinador português conquistou cinco títulos e disputou a final do Mundial de Clubes. Pelo meio, igualou ou estabeleceu novas marcas

Jorge Jesus será um terrível espectro para o futuro treinador do Flamengo (e não só). De saída do Brasil para regressar a Portugal, rumo ao Benfica, o treinador português gravou a letras de ouro o seu nome na história do clube brasileiro, com cinco títulos conquistados: Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Há 38 anos que a equipa carioca não ia a uma final da Libertadores e não era bicampeã da América, tendo sido finalista (derrotada por 1-0 pelo Liverpool) do Mundial de Clubes.

O Flamengo com a chancela de Jesus venceu pela primeira vez a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano, feito que só pertencia ao Santos de Pelé, em 1962 e 1963, não tendo perdido nenhuma das 33 partidas que disputou no histórico Maracanã. A equipa teve ainda uma percentagem de 81,2% de aproveitamento de pontos em 56 partidas (43 vitórias, nove empates e quatro derrotas, com 129 gols marcados e 47 sofridos) e igualou a marcha vitoriosa do Cruzeiro, com oito vitórias consecutivas.

Mas há mais a considerar. Sob o comando de Jesus, o Flamengo bateu o Athletico, na Arena da Baixada, para o campeonato, o que não acontecia há 45 anos, e também acabou com um jejum de dez anos (sem ganhar) em casa do Botafogo. O ano de 2019 foi em cheio e, por isso, o clube fixou um novo máximo em termos de pontos somados: 90. Para isso contribuiu, por exemplo, o facto de ter somado sete vitórias consecutivas fora de casa no Brasileirão, um novo recorde na competição, enquadradas na maior sequência de jogos sem perder (24) também para o campeonato.