Javi Garcia na equipa técnica de Schmidt. Confira todos os nomes e cargos

Oito elementos fazem parte da equipa técnica de Roger Schmidt no Benfica

Ficou a conhecer-se esta sexta-feira a constituição da equipa técnica do Benfica, liderada por Roger Schmidt. Vê-se assim confirmada a entrada de Javi Garcia para adjunto do treinador alemão, isto dias depois de ter anunciado um ponto final na carreira de futebolista, que encerrou no final de 2021/22 com a camisola do Boavista.

A equipa técnica liderada por Roger Schmidt é constituída por Jörn-Erik Wolf (treinador adjunto), Jens Wissing (treinador adjunto), Yann-Benjamin Kugel (treinador adjunto), Javi García (treinador adjunto), Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes), Nuno Cesário (análise e observação) e Rúben Soares (análise e observação).

O Benfica inicia a pré-época este sábado, com a realização de exames médicos.