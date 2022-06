Javi García anuncia final de carreira: "Querido futebol..."

Espanhol, que passou pelo Boavista nas duas últimas épocas e que de notabilizou ao serviço do Benfica, deixou mensagem nas redes sociais. Deve integrar, num futuro próximo, a equipa técnica de Schmidt

Javi García recorreu às redes sociais para confirmar algo que já era, praticamente, uma inevitabilidade: o final de carreira. O espanhol deixou uma mensagem de agradecimento pela carreira que durou 18 anos ao mais alto nível.

Nos próximos dias, o médio, que jogou nas últimas duas temporadas com a camisola do Boavista, deve confirmar o regresso ao Benfica, mas na função de treinador adjunto, depois de três temporadas, entre 2009 e 2012, como jogador no Estádio da Luz.

"Serei sempre grato a todos os treinadores e companheiros de equipa que se cruzaram no meu caminho e que deixaram a sua marca em mim. Sem dúvida, uma das maiores satisfações que o meu tempo no mundo do futebol profissional me dá é o número de amigos e pessoas boas que conheci durante todos estes anos e que são para a vida. Quero também recordar todos os clubes que tive a honra de representar: Real Madrid, Osasuna, Benfica, Manchester City, Zenit, Betis e Boavista, assim como a seleção espanhola, que tive oportunidade de defender. Obrigado a todos eles por tornarem realidade o sonho de uma criança de Murcia", escreveu o antigo centrocampista, na sua conta de Instagram.