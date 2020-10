Jardel revela conversa com Jesus: "Fogo, tu só me rebentaste quando estava no V. Setúbal"

Antigo avançado do FC Porto e do Sporting destacou o trabalho feito pelo atual treinador do Benfica no Brasil.

Em pouco mais de um ano ao leme do Flamengo, Jorge Jesus provocou um impacto profundo na esfera do futebol brasileiro, deixando o clube do Rio de Janeiro com o Brasileirão e a Taça Libertadores nas vitrinas, antes de regressar ao Benfica.

Mário Jardel chegou a almoçar e jantar com o agora técnico das águias e, em declarações à margem do Lisboa Belém Open, onde marcou presença esta quarta-feira, revelou o teor das conversas com JJ, aproveitando para elogiar o trabalho do treinador.

"Tive a oportunidade de almoçar e jantar com o Jorge Jesus e, quando ele me viu, disse: 'Fogo, tu só me rebentaste quando estava no V. Setúbal'. Ele sabe da minha história. Dei-lhe os parabéns pelo que fez no ano passado no futebol brasileiro, porque revolucionou o futebol brasileiro, dizendo coisas que o futebol brasileiro precisava de ouvir para crescer e deu no que deu, ganhando vários títulos. Aconteceu sair, hoje está no Benfica e desejo-lhe que continue a fazer o que goste mais, porque será sempre bem recebido nosso Brasil, porque somos quase vizinhos, como se estivesse em casa. Agradeço-lhe por tudo o que fez no futebol brasileiro, ganhando a Libertadores, algo que o Flamengo não conseguia há muito tempo. Só faltou o Mundial, mas faz parte da vida", afiançou Jardel.