Jardel recorda: "Na pandemia, sem público, fazia-me confusão. Ouvia o tipo da rádio a relatar..."

Jardel com a camisola do Benfica

Entrevista de Jardel, defesa brasileiro que se destacou no Benfica, ao podcast Wibcast

A opção pelo futebol: "Até aos 12/13 anos nunca pratiquei futebol, não via na televisão, não gostava de futebol. O meu hobby era andar na rua, correr atrás dos animais, sou apaixonado por animais, andava sempre no meio do mato. Nunca fiz formação... O menino que jogava ao meu lado e tinha formação dizia-me 'faz cobertura'... Eu respondi 'qual cobertura, cobertura do quê?' Eu nem sabia o que era ser defesa-central"

A saída do Brasil: "Chamaram-me a uma sala e disseram que ou ia para a Europa ou para Miami. Disse que queria Portugal, mas que tinha de falar primeiro com a minha esposa. Mas, quiseram que desse a resposta na hora. Eu disse que tinha de falar com ela... Mas tive de bater no peito e assumir, sabendo que ia passar cinco meses sozinho ainda, a família ainda não podia ir. Quando lhe disse ela desatou a chorar. Se fosse por cinco anos, jamais aceitaria"

Chegada a Portugal: "Ficar sozinho foi complicado, mas a adaptação foi simples. Encontrava só brasileiros, era como estar no Brasil"

Convite de David Luiz: "Ele convidou-me para ir ver um Benfica-FC Porto, quando entrei no estádio da Luz e vi aquilo... já tinha o sonho de jogar num grande clube, sabia que no clube onde estava não era bom para mim, queria mais, era algo dentro de mim. Na Luz, estava a chover, os adeptos não paravam, o estádio estava cheio, foi o clique: 'o meu sonho é jogar aqui'. Só posso agradecer ao David Luiz."

Primeiro jogo na Luz, contra David Luiz e o Benfica: "Eu sempre gostei de sair a driblar, como o David Luiz. Numa das arrancadas que dei perdi a bola em frente a ele... ele disse 'estás a imitar-me? Eu disse não, estou só a fazer o meu jogo. Era final de janeiro e quando acabou o jogo ele veio dizer-me para ficar tranquilo, que eu ia ficar com o lugar dele. E foi o que aconteceu. Na semana seguinte tínhamos um jogo contra o Benfica na Taça e já nem me deixaram jogar. Disseram que ia assinar pelo Benfica e por isso já não ia jogar. Achava que o David Luiz estava a brincar, para ele tudo é palhaçada... Até ao momento eu não sabia de nada."

O Benfica: ""Foi a realização de um sonho, não há como descrever. Quando entrava em campo nos primeiros jogos pelo Benfica esquecia-me de tudo. Quando entrei na Luz com 60 mil pessoas estava em casa, desligava, não escutava nada, era como se jogasse em transe."

Jogos na pandemia: "Na pandemia, sem público, fazia-me uma confusão... ouvia todos a falar, o tipo da rádio a narrar o jogo."