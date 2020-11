Jardel promete um Benfica ambicioso e "sem perder a cabeça"

Central do Benfica lamenta ausência dos três colegas impossibilitados de jogar por estarem infetados com covid-19.

Na antevisão do jogo desta quinta-feira, em Glasgow, para a quarta jornada do grupo D da Liga Europa, Jardel mostrou vontade de corrigir os erros do jogo da Luz, em que o Benfica empatou 3-3 com o Rangers e, claro, muita vontade de triunfar para ficar numa posição privilegiada para seguir em frente na competição.

"Vamos com muita ambição, muita vontade de vencer, sem perder a cabeça, Temos que ir focados no nosso objetivo e no que temos treinado para que possamos colocar em prática tudo o que treinou".

Ataque do Rangers...

"O pensamento é entrar com uma mentalidade muito forte, estamos preparados. O Rangers tem jogadores muito fortes na frente, mas não nos podemos preocupar só com os jogadores da frente, porque é uma equipa de qualidade. Preparámo-nos bem durante a semana e queremos fazer um grande jogo".

... e entrosamento

"Eles já jogam juntos há bastante tempo, o que facilita a vida deles um pouco. O míster já nos passou o que temos de fazer para anular os pontos fortes deles e conseguirmos fazer os nossos golos".

Três golos sofridos no jogo da Luz

"Ficámos muito cedo reduzidos a dez jogadores, dificultou um pouco o nosso jogo, ainda para mais pela qualidade da equipa deles, que tem uma ataque rápido. Trabalhámos muito esta semana para corrigir determinados erros, o míster mostrou-nos bastantes coisas e agora é ir para lá e fazer um grande jogo".

Receio do frio?

"É um pouco complicado. Da minha parte, faço o aquecimento e depois fica tudo do lado de fora e só penso em dar o meu melhor e ajudar o Benfica"

Casos de covid-19

"É uma situação complicada e delicada. Não somos só nós que estamos a passar por isso. Todos os clubes e o mundo inteiro estão a viver esta situação, todos temos que tomar os cuidados possíveis. Temos três casos, ficámos tristes por não contar com estes colegas, mas tenho a certeza que o nosso grupo é muito forte e quem entrar no lugar deles vai ajudar-nos bastante. Isso não está a afetar apenas a tente, está a afetar o mundo inteiro. E quero deixar uma palavra ao Benfica que nos tem toda a segurança para que os jogadores e funcionários não fiquem infetados. Infelizmente, temos agora três jogadores [Taarabt, Weigl e Darwin] e quem entrar vai dar conta do recado".