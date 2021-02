Jardel está de volta aos treinos do Benfica

Fotografia: Treino do Benfica no Seixal, na manhã desta quarta-feira

Equipa encarnada parte ao início da tarde rumo a Atenas, onde vai defrontar o Arsenal

A presença de Jardel é a grande novidade do dia no treino que o plantel do Benfica está a realizar no Benfica Campus.

28 jogadores estão agora a trabalhar no relvado do Seixal, contando-se André Almeida como única ausência no grupo.

Às 14h00, Jorge Jesus e um jogador falam em conferência de imprensa, partindo depois o grupo para o Aeroporto Humberto Delgado, com o objetivo de viajarem em seguida com destino a Atenas.

Este é o último treino antes do jogo frente ao Arsenal, não se realizando qualquer treino de adaptação no relvado onde irá realizar-se a partida, pelas 17h55 desta quinta-feira.

Na primeira mão, águias e gunners empataram a uma bola, numa partida realizada em Roma, casa "emprestada" do Benfica.