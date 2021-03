Jardel com os dias contados no Benfica: as opções para a vaga em aberto

O central vê terminar a sua ligação de mais de uma década às águias já em junho e não foi abordado para renovar.

O futuro de Jardel no Benfica tem os meses contados. O central e ainda capitão dos encarnados tem contrato válido até junho deste ano e, segundo O JOGO apurou, ainda não foi abordado pelos responsáveis da SAD no sentido de prolongar o vínculo. Sendo assim, e salvo uma alteração dos planos atuais, o jogador de 34 anos irá deixar o plantel no final da temporada, colocando um ponto final numa ligação de mais de uma década.

A saída do camisola 33 até já esteve em cima de mesa antes do início da época, com a possibilidade de o Benfica libertar o jogador para que, quase como um prémio de carreira, pudesse assinar um contrato mais vantajoso por um clube chinês. Este cenário acabou por não se concretizar e Jardel manteve-se na Luz, mas as sucessivas lesões e a entrada em cena de outras opções, como Vertonghen, Otamendi e, agora, Lucas Veríssimo, tiraram-lhe espaço para manter estatuto de primeira opção.

O defesa soma 16 jogos, num bolo total 283 desde que foi contratado pelas águias ao Olhanense em janeiro de 2011, num registo de época que se justifica também pelas inúmeras mexidas na defesa, pelas baixas por covid-19 e saídas de Rúben Dias, Ferro e Todibo. Seja como for, está prevista a saída de Jardel no final da época, ele que tem no currículo 15 títulos de águia ao peito (5 Ligas, 5 Taças da Liga, 2 Taças de Portugal e 2 Supertaças), existindo já alguns contactos no sentido de o jogador voltar ao Brasil ou ingressar numa liga das arábias.

Sucessão do central ainda será alvo de avaliação, até pela dúvida de apuramento do Benfica para a próxima edição da Liga dos Campeões. Ferro, Morato e Tomás Araújo são opções internas para Jesus validar

Com a saída de Jardel, abre-se uma vaga no eixo da defesa para 2021/22, cujo preenchimento, segundo apurámos, irá depender da entrada do Benfica na próxima edição da Liga dos Campeões, o que implica terminar nas primeiras três posições, sendo os encarnados atualmente quarto classificados. Morato é uma opção que já está no plantel depois de ter sido promovido dos bês, o regresso de Ferro (cedido ao Valência) é outra, mas a aposta em Tomás Araújo, ainda na equipa B, pode ganhar força.