"Já referi que seria bom poder regressar ao Benfica. Deixo as portas abertas"

Nélson Semedo mostra-se feliz por ver Gonçalo Guedes de novo a vestir de águia ao peito e admite seguir o exemplo no futuro.

Nélson Semedo não esconde que regressar ao Benfica é uma possibilidade que deixa em aberto. O atual jogador do Wolverhampton, da Premier League, concedeu uma entrevista à Eleven Sports e falou um pouco sobre o futuro.

"Já referi que seria bom poder regressar ao Benfica. Deixo as portas sempre abertas", declarou o lateral internacional português, que se mostrou feliz com o retorno esta temporada à Luz de Gonçalo Guedes. "O regresso dele é sempre bom. Graças a Deus tivemos a possibilidade de nos encontrarmos em campo em Espanha também. É sempre bom vê-lo mas ainda melhor tê-lo como colega de equipa, pelas qualidades de jogador que tem mas também pela pessoa que é, pela qual tenho muito carinho. É sempre bom. O regresso dele ao Benfica deixou-me feliz, não vou mentir. Sei que ele queria muito regressar. Está muito contente lá", vincou.

A performance do clube da Luz na Champions, prova na qual vai medir forças com o Inter nos quartos de final, também não passou ao lado. "Tem feito uma campanha bastante boa. A nível nacional também tem estado muito bem. Estou muito contente por ver o Benfica num patamar a que nos habituou a estar e oxalá consigamos conquistar bons títulos este ano. Final da Champions? Por que não? A pergunta é essa. O Benfica está a fazer um campeonato bastante bom e já provou isso, não só com equipas teoricamente mais pequenas ou do nível do Benfica, mas com outras equipas que são de topo, que têm um valor de plantel bastante mais elevado. O Benfica provou que consegue bater de frente com eles. Acho que o Benfica tem de ir jogo a jogo, mas acreditar que é possível", observou o jogador de 29 anos.