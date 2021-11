Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus ao canal do Benfica.

O Benfica perdeu cinco pontos nas útimas três jornadas do campeonato e com isso caiu para o terceiro lugar da Liga Bwin, a um ponto de FC Porto e Sporting. Jesus, todavia, não pretende valorizar em demasia o percurso recente, acreditando que a equipa está no bom caminho.

"Fizemos dez jogos no campeonato, ganhamos oito, empatámos um. Temos um aproveitamento de 85 por cento. Já querem pintar um quadro negro para o Benfica, mas não vai acontecer", afirmou ao canal do clube esta segunda-feira.

"A gente sabe que não vai ganhar todos os jogos. Nem o Bayern de Munique, quanto mais o Benfica", disse ainda o técnico das águias.