Já há equipa de arbitragem nomeada para a decisão entre Ajax e Benfica

Redação com Lusa

Carlos del Cerro Grande, espanhol, nomeado pela UEFA.

O espanhol Carlos del Cerro Grande vai arbitrar o jogo entre o Ajax e o Benfica, na terça-feira, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Amesterdão.

Esta será apenas a segunda vez que o árbitro, de 46 anos, vai dirigir um jogo europeu dos encarnados, depois de ter estado no Zenit-Benfica, da fase de grupos da prova milionária, em 2019, que as águias perderam por 3-1.

Del Cerro Grande apitou já esta temporada um encontro de uma equipa portuguesa, no caso o Sporting-Borussia Dortmund (3-1), sendo que em fevereiro do ano passado também tinha arbitrado o FC Porto-Juventus (2-1), ambos na Champions.

O árbitro terá como auxiliares Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández, enquanto José Luis Munuera será o quarto árbitro. As funções de videoárbitro (VAR) estarão a cargo de Alejandro Hernández.

Ajax e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20:00 (hora de Portugal continental), em Amesterdão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na partida da primeira mão, realizada em 23 de fevereiro, registou-se um empate 2-2, no Estádio da Luz, com Sebastien Haller, na própria baliza, e Roman Yaremchuk a marcarem os tentos do Benfica, e Dusan Tadic e o mesmo Haller a assinarem os tentos dos neerlandeses.