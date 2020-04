Já foi feliz em Portugal e é alvo do Benfica, dizem em Espanha

Espanhóis falam do interesse do Benfica em Alfonso Pedraza

Os bons desempenhos de Grimaldo ao serviço do Benfica terão deixado o lateral esquerdo com as horas contadas no emblema encarnado [o Tottenham será o principal interessado no jogador] e, de acordo com o jornal Marca, as águias já têm alvo definido para o lugar.

Segundo o diário desportivo espanhol, trata-se de Alfonso Pedraza, jogador que esta temporada atua no Bétis, por empréstimo do Villarreal [o emblema de Sevilha tem opção de compra no valor de 10 milhões de euros], e de quem os portugueses podem eventualmente recordar -se da temporada passada.

O espanhol de 23 anos marcou, em Alvalade, o golo que acabou por eliminar o Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa [depois da derrota por 1-0 em Lisboa, os verdes e brancos empataram em Espanha, 1-1]. Terá mesmo sido desde essa partida que o Benfica terá ficado de olho no lateral.

Pedraza leva 12 jogos disputados pelo Bétis, não tendo encontrado a regularidade que desejava, o que torna a possível mudança de ares numa opção atrativa para o jogador.