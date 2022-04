Declarações de Pedro Mil-Homens, diretor geral da formação do Benfica, na BTV, em relação à conquista da UEFA Youth League, após goleada sobre o Salzburgo na final, por 6-0.

Mix perfeito do Benfica no recrutamento: ""Era importante a formação entregar esta prenda, este obrigado pelo investimento e apoio dado à formação. Começámos mal em Kiev, vínhamos de dois anos de pandemia, mas podemos dizer que, de uma forma geral, a estratégia que acentuámos de centrar no jogador as decisões de onde treinar e em que escalão, sem ter escalões tão trancados, fizemos um esforço grande para dar aos jogadores o que seria a melhor solução para o seu desenvolvimento. Chegámos a um estádio de prontidão competitiva demonstrada nesta final four. O Benfica tem várias formas de fazer recrutamento na formação e esta equipa é o mix perfeito do Benfica no recrutamento. Os adversários na final four tiveram um recrutamento mais pré-feito. Vamos fazer uma melhoria nos nossos centros de treino no próximo ano."

Luís Castro é para ficar? "Tivemos vários treinadores da formação que progrediram na carreira e saíram. Ele está disponível e estamos nós também, não tomamos decisões com base nos resultados imediatos. O Luís quer continuar connosco e nós queremos que fique. Vamos ter connosco no ano que vem a equipa técnica dos sub-23."

Taça Intercontinental com o Peñarol? "Fui uma ideia que surgiu antes da final. A CONMEMBOL fez proposta à UEFA para juntar o vencedor da Taça Libertadores de jovens com a Youth League. Este ano foi o Peñarol e joga-se no Uruguai a 21 agosto. Já estaremos na próxima época, mas queríamos que lá estivessem estes jogadores. Esta finalíssima passará a ser uma constante, será uma experiência muito importante para estes jovens que nunca disputaram uma prova na América do Sul."

Novo formato: "A partir de 2024 deixará de haver fase de grupos, com uma tabela de 36 equipas. Vamos ter reuniões até à final de 2023. Pela amostra todos os clubes sublinharam que a ligação da equipa principal com a Youth League se dever manter, ir no mesmo avião, ver os jogos das equipas principais. A ideia é cada equipa fazer quatro, cinco ou seis jogos, está a ser estudado."