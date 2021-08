Ja é conhecido o árbitro que vai apitar o Benfica-PSV

Benfica e o PSV Eindhoven encontram-se esta quarta-feira em jogo da primeira mão do play off da Liga dos Campeões

O alemão Felix Brych é o árbitro do jogo de quarta-feira entre o Benfica e o PSV Eindhoven, da primeira mão do play off da Liga dos Campeões, informou esta segunda-feira a UEFA.

No jogo no Estádio da Luz, com início às 20h00, Felix Brych terá como árbitros assistentes Mark Borsch e Stefan Lupp, numa eliminatória que já contará com vídeoárbitro (VAR), entregue ao também alemão Marco Fritz.

Brych, de 46 anos, é árbitro internacional desde 2007 e tem arbitrado vários jogos de equipas portuguesas ou da seleção nacional.

No Euro2020, foi quem esteve no jogo de eliminação de Portugal pela Bélgica nos oitavos de final (1-0), e com o Benfica esteve pela última vez na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões em 2020/21, na derrota com o PAOK (2-1).

O árbitro, que volta a estar num jogo decisivo para as águias, esteve também na final da Liga Europa que o Benfica perdeu nas grandes penalidades com o Sevilha, em 2013/14, em jogo disputado em Turim.