Já é conhecida a nova data para as eleições do Benfica

Ato eleitoral realiza-se na próxima quarta-feira.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica têm uma nova data: 28 de outubro, uma quarta-feira. O ato eleitoral estava inicialmente agendado para dia 30, mas a decisão anunciada pelo Conselho de Ministros, que proíbe a circulação entre concelhos entre 30 deste mês e 3 de novembro, colidia diretamente com a data prevista.

A Mesa da Assembleia Geral do clube divulgou um comunicado dando conta da nova data. "Conforme é do conhecimento público não será possível a realização do ato eleitoral para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, na data inicialmente prevista, dia 30 de outubro, decorrente das rigorosas restrições anunciadas pelo Conselho de Ministros, de proibição de livre circulação de cidadãos entre Concelhos, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. De acordo com o previsto agravamento da situação pandémica para os próximos tempos, conforme assumido publicamente pelos responsáveis e especialistas da área da saúde com a inerente implementação das mais variadas medidas de segurança e restrição", surge escrito.

"Respeitando o rigoroso cumprimento dos Estatutos do Clube, que estabelece e define, nos termos do artigo 55, número 2, alínea a) de que os atos eleitorais para os órgãos sociais do Clube (Mesa da assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) devem realizar-se entre 24 e 31 de outubro, de quatro em quatro anos. A Mesa de Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica reunida hoje com representantes das quatro listas candidatas às Eleições dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, comunicou-lhes a decisão de antecipar e convocar o ato eleitoral para o próximo dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, nos termos e condições previstos na convocatória anteriormente publicada, designadamente quanto a horários e locais de voto", finaliza o texto.