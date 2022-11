Já apontam Bah ao topo do mundo: "Acho que vai ser um dos melhores"

Companheiro da seleção dinamarquesa elogia o jogador do Benfica.

Atualmente ao serviço da seleção da Dinamarca no Mundial do Catar, e embora não seja titular, Alexander Bah foi alvo de um elogio significativo da parte do companheiro Martin Braithwaite, ex-jogador do Barcelona que representa esta época o vizinho Espanhol. "Como já lhe disse, acho que vai chegar mesmo ao topo e ser um dos melhores laterais do mundo", afirmou o dianteiro e uma das figuras do conjunto dinamarquês.

"Alexander Bah é jovem, joga num clube de topo e, se continuar assim, vai acabar por ingressar num dos maiores clubes", prosseguiu o jogador de 31 anos. As declarações foram reproduzidas num vídeo elaborado pela federação dinamarquesa, no arranque da competição em que o lateral de 24 anos do Benfica apenas acrescentou um minuto ao seu currículo da época. No jogo com a França, entrou aos 90"+2", depois de não ter saído do banco na primeira ronda, no embate com a Tunísia.

Tapado até ao momento por Kristensen, lateral-direito do Leeds, Bah arrancou a temporada como substituto de Gilberto nas águias, mas conquistou o estatuto de titular antes de embarcar para o Catar. O defesa contratado aos checos do Slávia Praga por 8,6 milhões de euros, sendo mesmo o lateral mais caro da história do Benfica, já fez 21 jogos (14 de início) de águia ao peito.