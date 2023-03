Italianos satisfeitos com o sorteio: "Inter calhou com a equipa mais acessível"

O Inter batalha com o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. Nápoles e Milan, as outras equipas italianas em prova, vão defrontar-se.

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões alegrou a imprensa italiana. Em primeiro lugar, o facto de três equipas daquele país estarem presentes nesta fase da prova; depois, porque todas elas evitaram os principais tubarões. O jornal Gazzetta dello Sport escreve, inclusive, que o Inter apanhou o adversário mais acessível [Benfica], a par do Chelsea.

"É uma época realmente especial. E não apenas porque temos três equipas italianas nos quartos de final da Champions. Também porque o sorteio colocou-nos um sorriso no rosto. É claro que, neste nível, nada pode ser tomado como garantido, mas é preciso esperar que o sorteio corra da melhor forma possível. E correu. O Inter ficou com o adversário mais acessível, juntamente com o Chelsea. Não se pode brincar contra o Benfica, que é, a par do Nápoles, a equipa sensação da prova, mas quer-se sempre evitar o Real Madrid, o Manchester City e o Bayern Munique. Além disso, os portugueses não terão Otamendi, capitão e campeão mundial pela Argentina, no primeiro jogo - e os detalhes contam muito neste ponto", lê-se no site daquela publicação italiana.