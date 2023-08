Italianos colocam guarda-redes ucraniano na mira do Benfica

Segundo o portal "L'Interista", as águias procuraram saber mais informações sobre o guarda-redes Anatoliy Trubin, que representa o Shakhtar Donetsk.

Depois de um dirigente do Athletico Paranaense ter confirmado que o Benfica desistiu de contratar Bento, o portal italiano "L'Interista" avança esta terça-feira que as águias estão interessadas em Anatoliy Trubin, jovem guarda-redes ucraniano do Shakhtar Donetsk.

É referido que os encarnados já iniciaram contactos com o emblema da Ucrânia de forma a receberem mais informações sobre o guardião de 22 anos, que tem apenas mais um ano de contrato.

A fonte, especializada na atualidade do Inter, menciona este interesse do Benfica devido ao finalista vencido da Liga dos Campeões também precisar de um novo guarda-redes, depois de ter vendido André Onana para o Manchester United, ainda que esteja a ter dificuldades nas negociações com o Shakhtar.

Formado no Shakhtar Donetsk, Trubin realizou 38 partidas pelo emblema ucraniano na época passada, vencendo o campeonato.