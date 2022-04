Isaías apaga desabafo nas redes sociais e já tem ingressos para o Benfica-Liverpool

Antigo jogador das águias tinha evidenciado tristeza pelo facto de não lhe terem dado resposta a um pedido de ingressos para o encontro da Champions. Altos quadros do Benfica desconheciam a solicitação.

Isaías, antigo jogador do Benfica, deixou esta terça-feira um desabafo nas redes sociais, lamentando que o clube da Luz não lhe tenha disponibilizado ingressos para assistir ao encontro com o Liverpool, numa mensagem que entretanto apagou.

Fonte contactada por O JOGO assegurou que Isaías já recebeu os bilhetes pretendidos para o encontro da primeira mão dos quartos de final da Champions e mostrou-se surpreendida com as palavras do brasileiro, assegurando que nos altos quadros do clube não havia o conhecimento sobre o pedido feito por Isaías.

Isaías vestiu de águia ao peito entre 1990/91 e e 1994/95. Em Portugal representou também ​​​​​​​Rio Ave, Boavista e Campomaiorense.