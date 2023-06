Irmão de Raphael Varane colocado na órbita do Benfica

Jonathan Varane é médio e atua no Sporting Gijón.

Jonathan Varane, irmão do defesa-central do Manchester United Raphael Varane, estará a ser seguido pelo Benfica, de acordo com o portal francês BeFootball. Também o Feyenoord estará na pista do jogador do Sporting Gijón, que pede cerca de cinco milhões de euros.

O médio francês, de 21 anos, cumpriu a primeira temporada no emblema espanhol e fez 18 jogos (duas assistências). Tem contrato até junho de 2027.

Varane passou também pelo Lens e pelo Rodez, em França.