Inzaghi lembra antes do Benfica: "Estar no top-4 da Europa não é frequente"

O treinador do Inter de Milão alertou esta terça-feira que não deve pensar em gerir na quarta-feira a vantagem diante do Benfica, mas, antes, ter a mesma intensidade do primeiro jogo, na Liga dos Campeões.

"Sabemos perfeitamente que é a segunda parte de um jogo em que estamos em vantagem, mas temos de jogar sem a gerir, sabendo que o adversário tem valor. Vamos precisar de intensidade, como na primeira mão, em toda a largura do campo", advertiu, esta terça-feira, Simone Inzaghi, na antevisão ao jogo da segunda mão da "Champions".

Inter de Milão e Benfica discutem na quarta-feira a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, em jogo da segunda mão dos "quartos", a disputar no Estádio de San Siro, em Milão, depois de um primeiro jogo em que os italianos venceram em Lisboa por 2-0.

"O Benfica é uma equipa que física e tecnicamente criará dificuldades. Faltam-nos 90 minutos, sabemos que será importante e difícil", acrescentou o treinador dos italianos.

Inzaghi mostrou, ainda assim, satisfação por estar muito perto de ficar entre as quatro melhores equipas da Europa.

"Estou convencido de que todos juntos, com a ajuda dos adeptos, podemos dar essa alegria. Estar no top-4 da Europa não acontece com frequência", disse o treinador em relação ao historial do Inter, que esteve pela última vez numas "meias" com José Mourinho em 2009/10, época na qual foi campeão europeu pela terceira vez.

Na conferência de imprensa desta terça esteve também o defesa Matteo Darmian, que se tem afirmado como titular a partir de janeiro, sobretudo após a lesão de Milan Skriniar.

"No balneário há a vontade de terminar este mês da melhor forma, temos muitos jogos já a partir de amanhã [quarta-feira]. Estamos concentrados para defrontar o Benfica e daremos o máximo. Temos feito um belo percurso na "Champions" e queremos continuar", começou por dizer o defesa.

Darmian elegeu o jogo em Barcelona, ainda na fase de grupos (3-3), como o melhor dos "nerazzurri" na competição, em que todos sabem que o próximo objetivo é estar nas meias-finais, querendo, por isso, fazer uma grande exibição na quarta-feira.

O jogo entre Inter Milão e Benfica disputa-se a partir das 20:00 de quarta-feira (horas de Lisboa), no Estádio de San Siro, e terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.