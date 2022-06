Ahmed Touba joga no campeonato dos Países Baixos.

Ahmed Touba, do Waalwijk, estará de saída do clube do primeiro escalão belga e o Benfica foi um dos emblemas associados ao defesa-central de 24 anos.

Além dos encarnados, também Bayer Leverkusen, Olympiacos, Celtic, Marselha, Bétis, Toulouse e Angers são outros emblemas que alegadamente seguem o internacional argelino, que termina contrato na próxima época.

Touba realizou 29 jogos na época 2021/22 e regista ainda passagens pelo Beroe (Bugária), Club Brugge e Leuven (ambos da Bélgica).

Esta não é a primeira vez que Touba é associado ao Benfica, tendo acontecido o mesmo em abril passado.