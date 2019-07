Yuri Ribeiro deixa o Benfica para rumar ao Nottingham Forest

O jogador já tinha anunciado que estava de saída dos encarnados.

Yuri Ribeiro está de saída do Benfica e a caminho do Nottingham Forest, do Championship de Inglaterra, a título definitivo. O jogador já tinha anunciado, este domingo, através das redes sociais, que estava de saída dos encarnados: "Cheguei aqui um miúdo mas saio daqui um Homem. Muito obrigado, Benfica", publicou no Instagram.

Cheguei com 15 anos, com o sonho de um dia representar a equipa principal. Foi conseguido. Foram anos de um crescimento profissional e pessoal enorme. Direção, técnicos, médicos, fisioterapeutas, funcionários do clube, adeptos e principalmente aos jogadores com quem tive gosto de partilhar o meu dia a dia, e o privilégio de fazer grandes amizades. Não foi uma época fácil, mas ajudou me a crescer para o futuro", escreveu também.

No Nottingham Fiorest, Yuri Ribeiro terá a companhia dos portugueses João Carvalho, Tobias Figueiredo e Tiago Silva.