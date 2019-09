Youth League: Benfica derrota Leipzig com golaço aos 87 minutos

Jogadores do Benfica festejam golo do capitão Tiago Dantas

Sub-19 encarnados estrearam-se na edição deste ano com uma vitória, no Seixal, por 2-1. Tiago Dantas e Tiago Araújo fizeram os golos da equipa de Jorge Maciel.

A equipa de sub-19 do Benfica entrou da melhor forma na edição deste ano da UEFA Youth League. A formação orientada por Jorge Maciel bateu esta terça-feira os alemães do Leipizig, por 2-1.



No jogo disputado no Caixa Campus, no Seixal, Tiago Dantas abriu o ativo aos 15' e, no arranque da segunda parte, o norueguês Noah Holme empatou para a equipa alemã. Perto do final, aos 87', Tiago Araújo fez um golaço, batendo o guarda-redes Tim Schreiber na cobrança de um livre.

No outro jogo do grupo, o Lyon recebeu e ganhou, por 4-2, ao Zenit S. Petersburgo, equipa com quem o Benfica joga, na segunda jornada, na Rússia, a 18 de outubro.