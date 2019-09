Willi Orban garante que o Leipzig "tem uma estratégia bastante clara"

Defesa da equipa alemã deixou elogios ao Benfica, com destaque para Pizzi

Willi Orban, defesa do Leipzig, destacou as qualidades do Benfica, mas acredita que os alemães têm o que é preciso para alcançar um bom resultado esta terça-feira, na Luz.

Sobre o jogo: "É uma grande aventura que começa amanhã e esperamos ter boa prestação. Temos um sentimento positivo, em particular após a nossa segunda parte frente ao Bayern. O Benfica tem grande potencial mas há que distinguir a Liga dos Campeões do campeonato. Esta é uma oportunidade de nos apresentarmos individualmente e como equipa, é uma enorme satisfação. Temos uma grande ambição de somar pontos e seguir em frente na prova. Será um jogo dificil mas temos uma estratégia bastante clara. O Benfica é uma equipa bastante interessante, com vários jogadores ofensivos no meio-campo mas tentaremos impor o nosso futebol. Se o fizermos, conseguiremos um bom resultado."

Quem joga? "O nosso treinador só nos avisa da equipa à última da hora."

Maior experiência do Benfica? "As equipas da Champions têm qualidade e o Benfica é um grande nome na Europa, bastante experiente na prova e temos enorme respeito, mas também muita ambição e auto confiança. É importante começarmos bem, com um bom primeiro jogo. Nós, no primeiro jogo na Champions, na época passada contra o Mónaco, estavamos muito nervosos, mas tirámos daí a experiência. Amadurecemos de lá para cá."

Avançados do Benfica só têm um golo em seis jogos "Estarmos tranquilos não é a palavra certa pois esses jogadores já mostaram qualidade nas provas nacionais e externas. Por exemplo, Seferovic já mostrou isso na Bundesliga. Temos respeito pelos nossos adversários.

Espera mudanças no Benfica? "Vi menos jogos a nível nacional mas, na época passada, vi o jogo em Frankfurt e conhecemos as qualidades técnicas que têm, em particular no meio-campo ofensivo, com Pizzi. Temos de entrar no jogo com muito respeito até porque o Benfica tem 37 títulos de campeão...

Defesa tem fraquezas? "Não nos concentrámos assim tanto no adversário, têm qualidades mas temos é de fazer o nosso jogo, como fizemos contra o Bayern. Também temos avançados rápidos e, se fizermos isso, seremos bem sucedidos."

Bom arrancar com Benfica? "É o desafio mais interessante que nos é colocado, num ambiente fantástico e queremos começar com o pé direito. Estamos satisfeitos por começar esta aventura aqui."