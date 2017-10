Vlachodimos finaliza transferência para o Benfica em Lisboa

Encarnados querem contar com o internacional sub-21 alemão já em janeiro, mas, de acordo com a Imprensa grega, o clube helénico só está disposto a libertá-lo no final da temporada.

A um pequeno passo de ser amarrado pelo Benfica, Vlachodimos chega hoje a Lisboa para acertar, em definitivo, os termos do vínculo contratual com os encarnados. O guarda-redes do Panathinaikos prepara-se para assinar até 2022 e nas próximas horas deverá realizar os indispensáveis exames médicos, antes de a contratação ser formalizada. Com um salário de 400 mil euros limpos por ano, o guardião alemão de 23 anos é pretendido na Luz já no mercado de inverno, embora o Benfica enfrente a oposição do Panathinaikos. Segundo a Imprensa grega, o emblema helénico só está disposto a libertar o internacional sub-21 alemão no final da época, cenário que desagrada às águias que desejam contar com Vlachodimos a breve prazo.

O Benfica vai pagar cerca de 1,3 milhões de euros, montante abaixo dos dois milhões iniciais pretendidos pelo Panathinaikos pelo seu guardião

Já negociado nos últimos dias do mercado de verão - o acordo contemplava o pagamento de dois milhões de euros e a cedência de Ola John -, o Benfica terá conseguido baixar o montante a pagar pelo futuro rival de Júlio César (atual titular) na luta pela baliza. Os encarnados deverão pagar cerca de 1,3 milhões de euros, aproveitando as dificuldades financeiras do clube grego para acordar um valor abaixo do inicialmente previsto.