Vieirinha deseja sorte ao Benfica: "Que chegue o mais longe possível na Champions"

O português do PAOK elege o primeiro penálti de Salvio como o momento decisivo.

Para Vieirinha, o momento decisivo do jogo foi o 2-1 do Benfica, que obrigaria a mais dois golos dos gregos para se qualificarem. "Sabíamos o que fazer para estarmos na fase de grupos, mas muito pela qualidade do Benfica não conseguimos. A grande diferença foi essa. Tínhamos a vantagem do golo fora, mas depois o 2-1 foi muito complicado para nós", afirmou, reforçando: "No primeiro golo não podíamos deixar Jardel sozinho a cabecear. A psicologia do Benfica é melhor e, após o 2-1, perdemos o rumo. Pagámos caro pelos erros."

O português do PAOK realçou também a diferença mental entre as equipas. "Não conseguimos segurar o resultado, dada a qualidade do Benfica e os erros que fizemos. O Benfica aproveitou as oportunidades. Foi o que não aconteceu no primeiro jogo, mas parabéns ao Benfica, que foi melhor do que nós. Agora, é levantar a cabeça", disse, desejando sorte às águias: "Que cheguem o mais longe possível na Champions."

Em relação a si próprio, Vieirinha comentou a sua presença no futebol grego. "Sinto-me em casa. Desde que fui para a Alemanha que desejava voltar ao clube. Aqui sinto-me desejado", declarou.