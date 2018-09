Vieira: "Somos o clube que mais jogadores fornece às seleções jovens"

Luís Filipe Vieira abordou o arranque positivo do Benfica no futebol e nas modalidades.

Luís Filipe Vieira falou este domingo aos jornalistas após a goleada aplicada pela equipa feminina do Benfica ao Ponte de Frielas (28-0), em partida da primeira jornada do campeonato nacional da II divisão. O presidente do clube da Luz salientou o arranque positivo do clube nas diferentes modalidades e congratulou-se com o número de jogadores convocados para as seleções nacionais.

"O Benfica arrancou muitíssimo bem a todos os níveis. Apraz-me registar a assistência aqui no futebol feminino. Também vamos continuar a investir bastante no voleibol e no andebol. No futebol começámos bem, atingimos o nosso principal objetivo, que era a qualificação para a Liga dos Campeões e o objetivo é a reconquista, o nosso slogan", assinalou Vieira.

"Apraz-me registar também os oito convocados na Seleção formados no Caixa Futebol Campus, quer dizer que somos o clube que mais jovens fornece às seleções jovens. Registar também a conquista do título de campeão europeu de juniores masculinos em atletismo, tudo assente na mesma visão da formação, uma vez que todos foram formados no Benfica", acrescentou o dirigente máximo das águias, que garantiu sentir "a família benfiquista unida".