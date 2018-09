Vieira sentou-se à mesa com a oposição

Líder encarnado esteve com Bruno Costa Carvalho, ex-candidato à presidência do Benfica, e a dupla aproveitou para discutir o momento do clube.

Luís Filipe Vieira reuniu-se sexta-feira ao almoço com Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica e uma das figuras que se têm mantido entre a oposição ao atual líder encarnado, discutindo o momento do clube num encontro no Hotel Tivoli, em Lisboa.

Expressando regularmente as suas críticas a diversas situações do clube da Luz, como tem sucedido nomeadamente nos vários casos judiciais a envolverem o Benfica, Bruno Costa Carvalho voltou a fazer reparos na última quinta-feira às notícias de que a venda de Garay terá rendido 13 milhões, em vez dos seis comunicados - e algo que motivou mesmo uma queixa por parte do Real Madrid, que tinha direito a 50 por cento da transferência, à FIFA.

A dupla aproveitou, na sequência de "um encontro casual", como adiantou Bruno Costa Carvalho a O JOGO, para "discutir a situação do clube". Garantindo que não retirou as críticas, mas sem revelar o conteúdo da conversa com Vieira - "Há assuntos que são do foro pessoal", defendeu -, o empresário esclareceu, ainda assim: "Encontrámo-nos de forma casual no átrio do hotel e Luís Filipe Vieira convidou-me para almoçar. Falámos das críticas que tenho feito e dos ataques de que o Benfica está a ser alvo."

"Estou preocupado porque são muitos casos, mas parece-me que há um ataque concertado ao Benfica, com o intuito de fazer mal ao clube. É hora de os benfiquistas estarem unidos e preparados para estes ataques", avisou, ele que também no Facebook viria a assumir o encontro com Vieira, expressando, porém, que não deixará de ser "livre e independente". "Sei que muitos mudaram de barricada com facilidade. Mas não me veem a mim na estrutura do Benfica e não me vendo. Não me sinto opositor de Luís Filipe Vieira, ponho o amor ao Benfica acima de tudo", acrescentou.