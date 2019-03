Vieira revela novo projeto na formação: "Aposta certa e no momento certo"

Presidente do Benfica falou na gala dos 115 anos do clube, onde são entregues os Galardões Cosme Damião. No discurso, Luís Filipe Vieira revelou planos para a formação e a decisão de passar a titularidade o estádio e a BTV para o clube.

Passagem da titularidade do estádio e da BTV para o clube: "A comemoração dos nossos 115 anos, ficará para sempre marcada pela recente decisão de passar a titularidade do Estádio da Luz e da BTV, atualmente na posse da SAD, para o clube. Uma decisão tomada em unanimidade em recente assembleia geral da SAD e que cumpre uma das promessas que desde a primeira hora fiz aos benfiquistas. Restituir o Benfica aos benfiquistas e poder dizer que hoje sim, o Benfica é nosso".

Formação: "Em paralelo com esta recomposição da estrutura societária do grupo Benfica, mantemos a forte aposta numa nova geração de infraestruturas com destaque para a as obras de alargamento do nosso Caixa Futebol Campus do Seixal que em breve serão apresentadas publicamente. Ampliação que não ficará por aqui, porque estamos num processo de aquisição de novos terrenos para expandir ainda mais a nossa Caixa forte do Seixal. Hoje, já todos percebemos o sucesso do rumo que definimos e os frutos que estamos a colher pelo facto do eixo central da nossa estratégia de gestão desportiva ter sido a aposta na formação. Aposta certa e no momento certo".

Estatuto e outras modalidades: "Não posso deixar de mostrar o meu orgulho pela presença do nosso clube no top europeu nos estudos sobre as mais diversas áreas, seja em número de assistências no nosso estádio, na inovação, na presença das redes digitais e na valorização dos recursos desportivos e humanos. Vivemos igualmente uma fase de grande reforço do nosso ecletismo e de afirmação do Benfica nas mais diversas modalidades. O projeto do Benfica Olímpico, tendo contribuído para as últimas medalhas olímpicas conquistadas para o nosso país, integra potenciais medalhados para os próximos jogos".