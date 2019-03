Vieira recusou ofertas e acelera processo Rafa, herói do clássico

Presidente encarnado reuniu-se na semana do clássico com o agente do extremo para discutir o futuro do 27.

Decisivo no clássico de sábado, Rafa está no topo da lista de jogadores com quem Luís Filipe Vieira pretende renovar o mais rapidamente possível. Segundo apurou O JOGO, o presidente encarnado está a acelerar o processo de extensão do contrato do camisola 27, tendo-se mesmo reunido na semana do embate com o FC Porto com o representante do internacional português, António Araújo, para avançar com o processo.

Depois dos primeiros contactos, revelados já pelo nosso jornal, o líder das águias voltou agora à carga, dando novos passos no sentido de reforçar a ligação de um jogador que este ano tem sido fundamental (primeiro sob as ordens de Rui Vitória e agora com Bruno Lage). Por isso chamou o empresário do atacante, que soma já 13 golos em 2018/19, novo máximo da carreira, para discutir os termos do novo contrato. Luís Filipe Vieira tem agora na sua posse todos os detalhes e pretensões do futebolista, cujo vínculo com o Benfica expira em 2021. O plano do dirigente máximo das águias passa por premiar o rendimento de Rafa, que na sua terceira época no clube está finalmente a justificar os 16,8 milhões de euros investidos na contratação. Por isso, a ideia é estender a ligação por mais dois ou três anos, estando em cima da mesa também a possibilidade de a cláusula de rescisão, agora cifrada nos 60 milhões de euros, ser aumentada.