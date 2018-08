Vieira quer recompensar Cervi e agente deixa clara a vontade do jogador

Segundo o empresário do jogador, Fabián Soldini, o atacante argentino tem "intenção de continuar no Benfica", onde se "sente muito bem". Na próxima semana devem começar as conversações.

Franco Cervi é visto pela SAD encarnada como uma das mais-valias do atual plantel encarnado, razão pela qual o seu nome está na lista de elementos que a SAD pretende vir a recompensar pela influência que têm tido ao longo das últimas temporadas. Ao que O JOGO apurou, Luís Filipe Vieira está a empreender uma política que visa apostar firmemente naqueles jogadores que têm sido os principais elementos da espinha dorsal titular do Benfica, estando Cervi entre eles, tal como Salvio, também com a renovação na mira, e Jardel.

Se no caso de Salvio, tal como O JOGO adiantou na edição do passado dia 1, a renovação é prioritária pelo facto de o extremo terminar contrato em 2019 e poder ficar desprotegido, a situação de Cervi é algo diferente. O ex-Rosário Central ainda tem vínculo até 2022, dado que assinou por seis temporadas em 2016/17, e está blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros, mas a SAD prepara-se para reinvestir no atacante de 24 anos, podendo aumentar a duração do contrato e o seu salário. Em causa a afirmação que o esquerdino tem conseguido enquanto figura da equipa principal de Rui Vitória: em duas temporadas ao serviço dos encarnados, "Chucky" leva já 77 partidas nas pernas, tendo contribuído com 11 golos. Segundo conseguimos apurar, é esperado que já na próxima semana os representantes de Cervi se desloquem a Lisboa para poderem reunir-se com a SAD encarnada e discutir os termos da renovação.

Em declarações a O JOGO, o empresário do jogador, Fabián Soldini, preferiu não levantar a ponta do véu sobre este processo. No entanto, deixou clara a vontade de Cervi de permanecer no clube da Luz por mais anos. "O que posso dizer nesta fase é que o Franco [Cervi] está contente no clube. Ele sente-se muito bem no Benfica e tem sido muito bem tratado por todos desde que chegou. Por isso é sua intenção continuar", afirmou Fabián Soldini. Cervi, recorde-se, já foi dado como sendo alvo de West Ham, Newcastle, Brighton e Swansea.