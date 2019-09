Vieira manda indireta ao FC Porto: "Quando o reconhecimento do nosso trabalho vem dos rivais..."

No momento em que se dirigiu aos sócios, em plena Assembleia Geral do clube, o presidente dos encarnados deixou uma indireta ao rival.

Na noite desta sexta-feira, durante o discurso aos sócios, em plena Assembleia Geral ordinária do clube, Luís Filipe Vieira deixou uma indireta ao FC Porto, nomeadamente ao desígnio da hegemonia, um dos objetivos anunciados pela Comissão de Apoio à Candidatura de Pinto de Costa a novo mandato. "A nível nacional só nas últimas 10 épocas vencemos 17 títulos, os mesmos que os nossos rivais juntos. Nos últimos seis anos temos 13 títulos, cinco deles de campeão e os nossos rivais juntos venceram apenas oito títulos. Por isso, há já quem fale que quer recuperar a hegemonia: quando o reconhecimento do nosso trabalho vem dos nossos principais rivais, só nos resta agradecer e tudo fazer para continuarmos a ser dignos dessa justa homenagem", afirmou.

"Mesmo em termos europeus é bom recordar que somos um dos quatro clubes, com Real Madrid, Barcelona e Bayern, que esteve nestes últimos 10 anos sempre presente na fase de grupos da Champions", disse Vieira, entre outro anúncio. "Permitam-me partilhar convosco alguns dos projetos que estamos para lançar: Para além do aumento do número de lugares, sobretudo pelos lugares de pé, vamos proceder à modernização de diversas áreas e equipamentos de que destacaria a substituição dos écrans gigantes", revelou, prosseguindo: "Terminámos a segunda fase de ampliação do nosso Benfica Futebol Campus. Mas quero partilhar convosco que temos já lançadas as bases da terceira fase que incluem a criação de mais campos e uma nova zona técnica que permita dar apoio sobretudo à nossa estratégia internacional. A que acresce a criação do novo Colégio Internacional e novo Hotel."

"Somos campeões e temos resultados desportivos, financeiros e patrimoniais sem paralelo"

O sonho do título europeu mantém-se intacto. "Pretendemos que a base do plantel seja ano a ano em crescendo, alimentada por jogadores vindos da nossa formação. É evidente que isso será feito sempre de forma gradual e enquadrada com o permanente reforço da equipa nas posições em que se considere necessário, salvaguardando sempre a decisão do nosso treinador e tendo em conta as exigências de vitória de um clube como o nosso. Ninguém aqui pode garantir de caras no imediato um título europeu. O que digo é que esta é a única estratégia que pode levar o Benfica a ter esse sonho e a concretizá-lo. Gastar milhões e milhões sem qualquer tipo de certeza e garantias, em nome de uma bazófia populista demagógica é sempre o mais fácil com os resultados que se conhecem", vincou.

De resto, o presidente dos encarnados mostrou-se confiante quanto ao desempenho desportivo da presente temporada. "Ganhámos o primeiro título em disputa esta época de forma brilhante. 5-0 numa final da supertaça, sabe sempre muito bem. Estamos ainda no início de uma caminhada. E se alguém sabe nestes últimos anos que o que importa é como acaba e não como começa, somos nós. Está tudo em aberto. Temos um plantel que estou certo estará à altura das exigências. O passado já nos deu muitos exemplos de avaliações precipitadas, sobre contratações que o tempo veio a dar razão à qualidade que tínhamos visto nos jogadores. Somos campeões e temos resultados desportivos, financeiros e patrimoniais sem paralelo, temos uma força única e em crescendo como são bom exemplo as Casas do Benfica em Portugal e espalhados pelo mundo", completou Vieira.