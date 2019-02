Vieira indignado recusa tribuna leonina e promete resposta

O líder encarnado ficou desagradado com editorial de Frederico Varandas e vai manter tradição em Alvalade.

Luís Filipe Vieira vai manter a tradição de não se sentar na tribuna VIP de Alvalade, repetindo uma atuação que já tivera nos últimos anos da gestão de Bruno de Carvalho. O presidente dos encarnados vai acompanhar a equipa liderada por Bruno Lage no autocarro das águias na viagem até ao terreno onde no domingo se disputará mais um dérbi de Lisboa mas, chegado ao recinto dos leões, assistirá à partida via televisão, nos balneários do rival. No entanto, e ao que O JOGO apurou, as recentes declarações de Frederico Varandas num editorial publicado no jornal "Sporting" vieram criar indignação no seio dos responsáveis encarnados, tendo tal contribuído para que Vieira não tenha interesse em se sentar na tribuna VIP leonina.

As declarações do presidente do Sporting visaram Luís Filipe Vieira criticando, entre elas, "um tipo de dirigismo que há muito devia ter sido erradicado do futebol português" e que "carece de uma transformação, mas não de personificar em Paulo Gonçalves todos os males e toda a vergonha", num apontar de dedo a um "presidencialismo inequívoco". O ataque do líder leonino incluiu, ainda, a afirmação de as águias querem "condicionar, limitar, impedir e penalizar a liberdade de atuação de árbitros".