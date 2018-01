A história de Embaló: Vieira evitou mudança para o Sporting

Colocado no Oeiras com 13 anos, viu o clube da Linha dificultar o regresso à Luz face a um protocolo com o Sporting, que o pretendia. O líder do Benfica interveio e chamou-o ao Seixal.

Muito perto de permitir ao Benfica um encaixe de 20 milhões de euros, face à sua transferência para o Leipzig, Úmaro Embaló chegou, porém, a estar sob "ameaça" do Sporting. Descoberto num torneio em Cabo Verde, Embaló viajou, ainda com 13 anos, no início de 2014/15, para Portugal, para o Benfica, que o colocou no Oeiras. Porém, a parceria entre os oeirenses e o Sporting deixou em risco o ingresso na Luz, obrigando até à intervenção do próprio presidente Luís Filipe Vieira. "Depois de ser descoberto veio para o Benfica, que o colocou durante seis meses no Oeiras. Mas como o Sporting queria o Úmaro e tinha um protocolo com o Oeiras, este último recusou-se a passar o certificado ao Benfica, que teve de tomar uma posição. Então, o presidente interveio e mandou chamar o miúdo", conta a O JOGO Catió Baldé, empresário do jovem de 16 anos, acrescentando: "O Úmaro esteve seis meses só a treinar-se no Seixal até finalmente poder voltar a jogar."

A partir do momento em que começou a atuar pelas águias, depressa o atacante deu nas vistas. Os muitos golos e potencial despertaram a cobiça de muitos clubes europeus, com as negociações rumo à saída a avançarem definitivamente esta época. "O Embaló era seguido há muito tempo, até pelo Leipzig. As conversações decorriam já há vários meses", adianta. "Começaram por oferecer cinco milhões, depois seis, sete... foram subindo", explica, sem confirmar os 20 milhões de euros do negócio, que inclui mais cinco por objetivos: "Isso será o Benfica a dizer. Se veio a público, alguém saberá."

Aposta forte do Leipzig, Embaló esteve na mira de "vários colossos europeus", garante Baldé, revelando que "Barcelona, Manchester United e Real Madrid" queriam o atleta. "Todos fizeram ofertas, vieram cá para ver o jogador e falar, e também estivemos lá a negociar, mas o Leipzig foi o mais interessante. Foi uma boa proposta a nível financeiro, mas o projeto é incrível. É o melhor para prosseguir a sua afirmação, pois apostam muito nos jovens", realça.