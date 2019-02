Vieira elogia: "Qualquer benfiquista sente orgulho na equipa e no treinador"

Presidente do clube da Luz garante que continuará a ser prioritária a aposta em jogadores da formação

A aposta em Bruno Lage e em jovens jogadores formados no Caixa Futebol Campus fez parte dos temas analisados por Luís Filipe Vieira na conferência que promoveu na passagem pela exposição comemorativa dos 115 anos do clube.



"O Benfica tem tido essa aposta, numa primeira fase e até por circunstâncias estratégicas tivemos de vender alguns jovens. Com o Rui Vitória foi-se lançando, com o Bruno Lage por estar identificado com o que lá se faz [na academia] apresentou recentemente seis jovens na Turquia e obtiveram grandes resultados e são badalados pela Europa fora. A aposta é para manter", assegurou o presidente do Benfica, acrescentando: "Desde que Bruno Lage sinta que no Caixa Futebol Campus existem atletas com qualidade para vestir a camisola do Benfica será a prioridade".

Luís Filipe Vieira respondeu ainda a uma questão sobre se está satisfeito com o a qualidade do futebol que a equipa principal tem apresentado. "Ao segundo jogo o Bruno Lage soube que era o treinador para os próximos anos, ficou também claro na conversa que tivemos. Qualquer benfiquista sente orgulho na equipa e no treinador que tem. Eu próprio fiquei encantado no último jogo, porque a despedida da equipa fez-me lembrar os anos 60. Tudo em sintonia", confidenciou.